Enkele buien aan vooravond zonnig weekend

Het is donderdag eerst zonnig. Daarna nemen de wolken toe en in de loop van de namiddag kunnen er buien vallen. In het zuidoosten van het land blijft het droog.

De maxima schommelen tussen 5 of 6 graden op de hoogten en 9 tot 12 graden in Vlaanderen. ‘s Avonds en ‘s nachts blijft het bewolkt met kans op regen of buien, bij minima tussen 2 en 7 graden. Dat zegt het KMI.

Ook vrijdag is bewolkt met kans op regen en buien. Aan zee en in het noorden van het land wordt het later droog met opklaringen. De maxima schommelen van 6 graden in de Hoge Venen en 8 graden aan de kust tot 10 à 11 graden in het centrum van het land.

Droog, zacht en zonnig weekend

Zaterdag krijgen we brede opklaringen. Het blijft droog met iets zachtere temperaturen. Op de Ardense hoogten stijgt het kwik tot 8 graden, in Vlaanderen tot 13 graden. Zondag wordt een zonnige lentedag met maxima tot 20 graden.

Volgende week begint met neerslag: een regenzone trekt maandag geleidelijk het land binnen vanaf de kust. In het oosten van het land kan het wel nog een groot deel van de namiddag droog blijven. De maximumtemperaturen schommelen tussen 14 graden in het westen en 19 graden in de Kempen.

Dinsdag wisselend bewolkt met kans op buien. In de noordwestelijke helft van het land blijft het meestal droog en wordt het zelfs af en toe zonnig. Het blijft zacht met maxima van 12 tot 17 graden. Woensdag waarschijnlijk zonnig en droog, met maxima tot 20 graden.