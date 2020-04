Speurder overleefde ooit schotwonde, maar niet corona: ‘Een uitzonderlijke politieman’

Een vastberaden pitbull die niet tegen onrecht kon. Maar ook een absolute teamplayer die geen zin had in zelfbeklag. De Limburgse speurder Ronny Moechars (66) overleefde in zijn prille carrière een kogel in de rug. Maar ondersteund door twee krukken bleef hij decennialang op de grootste criminelen jagen, onder wie zelfs discipelen van de Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar. Niemand kan vatten dat het coronavirus hem klein kreeg. ‘Ronny was een uitzonderlijke politieman.’

Een 7,65 millimeter-kogel die bleef steken tussen twee ruggenwervels. Het scheelde niet veel of het leven had toen al voorbij kunnen zijn voor Ronny Moechars (66) uit Wellen. We spreken over 1 december ...