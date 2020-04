De Veiligheid van de Staat vermoedt dat vreemde mogendheden de nieuwsstroom over de coronacrisis proberen te manipuleren.

ok tijdens de ­corona-crisis doen er online allerlei vormen van desinformatie de ronde. Er zijn de klassieke kwakzalvers en oplichters die valse wondermiddelen tegen het virus aan de man proberen te brengen. Maar de Staatsveiligheid vermoedt dat er nog meer aan de hand is.

Sinds het uitbreken van de crisis is de dienst online op zoek naar pogingen tot inmenging van vreemde mogendheden, maar ook naar valse geruchten gelanceerd door extremisten. Beide hebben de bedoeling te polariseren. Het vermoeden bestaat dat buitenlandse mogendheden – in de eerste plaats Rusland maar ook China – via de sociale media de ­publieke opinie proberen te manipuleren. Zo denken de inlichtingendiensten dat Russische trollen de hand hebben in een campagne om de publieke opinie ervan te overtuigen dat Rusland wel iets doet om Spanje en Italië te helpen, terwijl de Europese Unie – aldus de trollen – afzijdig blijft.

Extremisme

Maar niet alleen buitenlandse inmenging is vandaag een gevaar, ook extremisme. Op de sociale media circuleren nu al valse ­berichten over een fatwa die besmette moslims ertoe zou aan­zetten te hoesten in het gezicht van ongelovigen. Die fatwa bleek fake news. Net zoals berichten over nachtwinkels die schaarse goederen plots tegen woeker­prijzen zouden verkopen, vals bleken.

‘Het gaat telkens om desinformatie die de polarisering in de hand werkt’, zegt Ingrid Van ­Daele, de woordvoerster van de Veiligheid van de Staat. ‘Dat zijn zaken die onze democratie bedreigen. Als we dat ontdekken, brengen we de regering daarvan op de hoogte.’