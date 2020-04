Ook het Belgisch leger vervoert coronapatiënten

Het Belgische leger ondersteunt ziekenhuizen bij de spreiding van pa­tiënten. ‘We hadden gehoopt dit niet te moeten doen.’

Dinsdag deed het Belgische leger zijn eerste twee ritten voor patiëntenvervoer. Het betrof een rit vanuit Sint-Truiden en een vanuit Heusden-Zolder, telkens naar het ZNA Middelheim. Vandaag vindt opnieuw ­patiëntenvervoer plaats. Het gaat zowel over transporten tussen ziekenhuizen als tussen de woonplaats en het ziekenhuis.

‘In nauw overleg met de federale overheid werden al enkele patiënten uit Limburg overgebracht naar Antwerpen’, zegt Dirk Ramaekers, medisch directeur van het Jessaziekenhuis in Hasselt. ‘Het gaat over patiënten die beademd worden en op intensieve zorg liggen, maar stabiel zijn. Het transport gebeurt met ambulances, maar omdat we daarvoor een arts moeten missen die we eigenlijk niet kunnen missen, wordt het leger ingeschakeld.’

Verschillende ziekenhuizen in het zuidwesten van Limburg hebben hun maximumcapaciteit voor covid-patiënten bereikt. Als er een acute nood ontstaat (vanaf een bezettingsgraad van 75 procent), wordt er gespreid. Eerst over de provincie Limburg, maar omdat ook de ziekenhuizen in de Maasstreek in het noorden vol­lopen, wordt buiten de provinciegrenzen gekeken.

Korte noodgreep

De inzet van het Belgische leger is opvallend, omdat die doet denken aan de beelden uit Italië, waar het leger op een veel grotere schaal wordt ingeschakeld. ‘Dit is geen paniekoplossing’, verduidelijkt Jan Eyckmans, woordvoerder FOD Volksgezondheid. ‘We hadden gehoopt dit niet te moeten doen, want het nationaal spreidingsplan is al een tijdje van kracht. Maar de instroom van patiënten in Limburg is te groot. We weten dat het niet fijn is voor familie dat een patiënt verder van huis ligt, maar familiebezoek is nu toch niet toegestaan. Noem het een korte noodgreep tot de betrokken ziekenhuizen weer op 75 procent zitten, zodat er altijd noodbedden vrij zijn.’

Eergisteren stelde Defensie ook al twee beademingstoestellen ter beschikking aan Jessa. ‘Defensie staat klaar om hulp aan de natie te bieden in geval dat de regering het beslist’, laat woordvoerder van Defensie David Van­droogenbroeck weten.

Zo helpt Defensie ook om bedden vrij te maken in UZ Gent, Stuivenberg Antwerpen, CH Luik en UZ Leuven. In overleg met Volksgezondheid vangt het Militair Hospitaal verbrande patiënten op. ‘Het Brandwondencentrum van het Militair Hospitaal en dat van Loverval zijn dus momenteel de enige centra van het land voor zware verbrande patiënten’, aldus Vandroogenbroeck.