‘Mondmaskers zijn grotendeels betrouwbaar’

Verschillende ziekenhuizen maken zich zorgen over de kwaliteit van de mondmaskers die ze de laatste weken ontvangen hebben van de overheid. Dat blijkt uit een rondvraag van Terzake. ‘Wat toegekomen is, is grotendeels betrouwbaar’, zegt minister Philippe De Backer.

Er is een wereldwijde stormloop op medisch beschermingsmateriaal, in ons land is er vooral een dreigend tekort aan mondmaskers. De voorbije weken kwamen miljoenen mondmaskers toe uit China, maar uit een reportage van Terzake blijkt dat sommige hoogwaardige FFP2-maskers niet voldoen aan de kwaliteitsvereisten.

‘We kunnen nooit uitsluiten dat er een partij niet in orde is’, reageert De Backer in Terzake. ‘Maar wat toegekomen is, is grotendeels betrouwbaar. De maskers zijn conform en veilig te gebruiken.’

De Backer legt uit dat er een voorafgaandelijke controle is bij de leveranciers, om na te gaan of ze effectief in orde zijn met de internationale standaarden. Er worden stalen naar België gebracht om controles uit te voeren, en bij aankomst worden de maskers nogmaals gecontroleerd op kwaliteit. ‘Het is een bijzonder moeilijke internationale markt, maar we doen er alles aan om de kwaliteitsgarantie te garanderen’, zegt De Backer. ‘Er kunnen altijd loten teruggeroepen worden als die niet in orde zijn.’ Dat gebeurde ook al in België. ‘Als het nodig is, trekken we er opnieuw terug.’

Om de tekorten in medisch materiaal weg te werken, werd ook in eigen land de productie van mondmaskers opgestart. ‘We spreken leveranciers in binnen-en buitenland aan om ervoor te zorgen dat we extra medisch materiaal kunnen krijgen.’