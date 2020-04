Van Ranst over supermarkten: ‘We creëren smetvrees door opbod maatregelen’

Moeten supermarkten nog meer maatregelen nemen tegen corona? Volgens viroloog Marc Van Ranst is de grens bereikt. ‘Wanneer we onze handen achteraf wassen, zijn die virussen heus wel weg.’

‘De supermarkten zouden een oplossing moeten bedenken voor brood en ook groenten en fruit, zodat je die niet langer zelf moet nemen’, schreef huisarts en docent huisartsengeneeskunde aan de KU Leuven Partrik Vankrunkelsven woensdag in een opinie-artikel in De Standaard. ‘Misschien moeten ze bepaalde activiteiten afstoten, of op de gevoelige plaatsen het personeel de klanten laten bedienen. Zo kan het niet langer. Duidelijke regels vanuit de inspectie zijn dringend nodig.’

‘Intussen heb ik al bij drie werknemers van een supermarkt vastgesteld dat ze besmet zijn door het coronavirus. Dat kan geen toeval zijn.’ Vankrunkelsven bezocht drie supermarkten en vindt dat ze nog meer maatregelen kunnen en moeten nemen om de verspreiding van corona te voorkomen.

Is gaan winkelen met handschoenen een must en moet de versafdeling gereorganiseerd worden? Viroloog Marc Van Ranst is geen voorstander van meer maatregelen in de Belgische supermarkten. ‘Ik denk dat er uitvoerige maatregelen genomen zijn’, reageerde hij aan VTM Nieuws. ‘Men ontsmet winkelkarren, men ontsmet handvatten die vaak gebruikt worden, men houdt voldoende afstand in de winkels door een winkelkar te gebruiken, er is een maximumaantal klanten toegelaten in onze supermarkten en kassiersters werken al achter kunststoffen schermen.’

‘Zoals alles nu georganiseerd is, denk ik niet dat dit een broeihaard van besmetting is. Handschoenen dragen? We geven de raad om de handen regelmatig goed te wassen. Dat is een heel belangrijke maatregel. Wanneer we dat achteraf doen, dan zijn die virussen heus wel weg.’

Dat sommige klanten alle verpakkingen van hun boodschappen ontsmetten bij thuiskomst, doet Van Ranst de wenkbrauwen fronsen. ‘Neen, dat hoeft allemaal niet, natuurlijk. Er is nu een opbod van verschillende maatregelen. Daardoor zijn we ons gedrag totaal aan het aanpassen en laten we het zelfs ontwrichten. Door dat opbod creëren we smetvrees. Daar moeten we wel degelijk mee oppassen.’