Woonzorgcentra krijgen 20.000 testen

De woonzorgcentra in België starten eind deze week met het afnemen van meer dan 20.000 testen. ‘Door de situatie in woonzorgcentra op basis van feiten in kaart te brengen, kunnen we de juiste noden en behoeften beter inschatten’, zegt bevoegd minister Philippe De Backer in een persbericht.

De taskforce ‘testing’ krijgt via de verschillende regio’s lijsten door met personen die getest moeten worden in de woonzorgcentra. Deze lijsten worden opgesteld door de coördinatie-artsen van de woonzorgcentra op basis van symptomen.

Zo wordt duidelijk in welke woonzorgcentra extra maatregelen genomen moeten worden, en welke noden waar bestaan.

Sneltest beschikbaar

Tot nu toe was enkel de PCR-test beschikbaar in ons land, sinds woensdag is ook de ‘Rapid’ test inzetbaar. De eerste ziekenhuizen kregen deze week een eerste levering van deze test en de overheid legt ook een strategische stock aan van deze testmethode.

De Rapid-methode laat toe om binnen het uur positieve patiënten te identificeren zodat ze bij opname onmiddellijk kunnen geïsoleerd worden. Tegen het einde van deze week kunnen per dag naar schatting tussen de 1.500 en 3.000 van deze sneltesten worden uitgevoerd. De keuze van de testmethode ligt uiteraard bij de arts in functie van de richtlijnen van de Risico Management Group.







Verhoging testcapaciteit

Sinds het begin van deze crisis wordt enkel getest in ziekenhuizen. Het aantal testen schommelt tussen de 2.000 en de 3.000 per dag. Er wordt verwacht dat de testcapaciteit tegen het einde van de week rond de 10.000 per dag zal liggen.

‘Meten is weten’, vindt De Backer. ‘Zorgkundigen kunnen nu op het terrein patiënten sneller testen en accurate diagnoses stellen. We zetten nu door om de komende weken de testcapaciteit nog verder uit te breiden.’