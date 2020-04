Prins Charles (71) testte vorige week positief op het coronavirus en verbleef een poosje met zijn vrouw Camilla in volledige isolatie. De Britse kroonprins had slechts milde symptomen en is intussen aan de beterende hand. Woensdag verspreidde hij via sociale media een videoboodschap om de Britse zorgverleners te bedanken en zijn landgenoten een hart onder de riem te steken.