Federale politie dient stakingsaanzegging in door gebrek aan mondmaskers

De politievakbonden dreigen met een staking van 12 tot en met 19 april. De stakingsaanzegging werd ingediend om de onvrede te uiten over het gebrek aan beschermend materiaal, zoals mondmaskers.

‘Er zal een identieke stakingsaanzegging ingediend worden voor de lokale politie als de zaken ook daar niet vlot verlopen’, klinkt het bij de politievakbonden. ‘Gedurende de stakingsperiode kunnen de acties allerlei vormen aannemen.’

‘Het is belangrijk om te onthouden dat de politiebonden op geen enkele manier het recht van een ander beroep (zoals zorgverleners, red.) op de essentiële elementen van bescherming willen wegnemen’, klinkt het in de stakingsaanzegging die ingediend werd bij minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). ‘Maar het moet duidelijk zijn dat het politiepersoneel een even essentieel onderdeel vormt van deze oorlog tegen corona. Tenslotte is de hele samenleving beter beschermd als een agent, die de hele dag op pad is, ook beschermd is.'

De vakbonden verwijzen specifiek naar situaties waarin de politie moet patrouilleren en bepaalde burgers aanspreken over hun gedrag en naar samenscholingen die onmiddellijk onderbroken moeten worden.

'Niet onze bevoegdheid'

Het kabinet van minister De Crem liet weten 'zeer bezorgd te zijn over de gezondheid van de politie, die in de frontlinie staat' en wijst naar het kabinet van minister Philippe De Backer (Open VLD). 'Er zijn niet veel mondmaskers beschikbaar in België en het is de taskforce die geleid wordt door minister De Backer, die beslist om de medische sector voorrang te geven. Deze keuze is dus niet onze bevoegdheid.'