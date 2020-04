Heeft corona effect op onze slaap?

Om de impact van het nieuwe coronavirus op onze slaap te meten, stelden de wetenschappers van het slaaplaboratorium van het UVC Brugmann ziekenhuis een studie op. ‘De bedoeling is dat zo veel mogelijk mensen de vragenlijst invullen’, zegt dokter Johan Newell.

De studie kadert in een internationaal project, waarbij wetenschappers van over heel de wereld in kaart willen brengen welk effect corona heeft op onze slaap. Houdt de stress en angst ons wakker? Om een antwoord te formuleren op die vragen, werd een internationale studie opgesteld. ‘We peilen naar de angst om ziek te worden, of de angst die mensen ervaren als ze ziek zijn. Daarnaast is er ook de angst en stress door de isolatie en de quarantaine’, zegt Newell. ‘Slaap is een belangrijke factor in het welzijn van de mensen, het is interessant te weten hoe de huidige toestand de slaapkwaliteit beïnvloedt.’

De resultaten van de studie worden op korte termijn verwacht. ‘Binnen een tweetal weken zouden we de resultaten willen hebben, we hopen op duizenden respondenten’, zegt Newell.

De vragenlijst invullen duurt een paar minuten en vindt u hier. De studie gaat uit van het slaaplaboratorium van het CHU Brugmann (ULB/VUB), onder leiding van professor psychologie Olivier Mairesse.