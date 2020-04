Na drie weken lockdown worden we allemaal wel een beetje gek door voortdurend tussen vier muren te zitten. In het Verenigd Koninkrijk hebben ze er pas een weekje van verplichte zelfisolatie opzitten, maar toch snakte de man in bovenstaande video naar vrijheid. Om niet in de problemen te komen, vermomt hij zich tijdens die uitjes… als struik.

De Britse krant The Mirror uit echter ook kritiek op de ingenieuze vermomming van de man. 'Het ziet ernaar uit dat dit een grap is, maar er is niks grappig aan de lockdown aan je laars lappen. Als we allemaal het advies volgens, zullen we sneller weer een iets normaler leven kunnen leiden.' Kortom: blijf in uw kot!