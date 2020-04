E5 Mode vraag bescherming tegen schuldeisers aan

De Belgische kledingsketen E5 Mode vraagt een bescherming tegen de schuldeisers aan. Dit komt omdat de corona-crisis het reeds noodlijdend bedrijf hard treft. De gedwongen sluiting van al haar winkels veroorzaakt na 2,5 weken al een omzetverlies van 12 miljoen euro. Bij E5 Mode werken 500 mensen.

E5 Mode is de eerste bekende naam in de Belgische retailmarkt die de bescherming van de schuldeisers moet aanvragen vanwege de coronacrisis. Sinds maandag 16 maart zijn alle 56 winkels in Vlaanderen en 12 in Wallonië voor minstens 5 weken dicht. De procedure van het Gerechtelijk Akkoord, die drie maanden geldt, is aangespannen bij de Rechtbank van Dendermode. In die drie maanden heeft E5 Mode de tijd om extra investeerders te zoeken.

E5 Mode was al een tijd op de sukkel vanwege de concurrentie van onder andere e-commerce en lageprijsspelers zoals Primark. De 12 Waalse winkels gingen sowieso al sluiten. In het boekjaar 2017/18 boekte E5 Mode een bedrijfsverlies van 4,13 miljoen op 86 miljoen euro bedrijfsopbrengsten. E5 Mode werd drie maanden geleden overgenomen door de holding van Frédéric Helderweirt, manager bij kledingsgroep FNG. Daarvoor was de keten 40 jaar lang eigendom van Etienne Kaesteker. Het bedrijf meldt dat, zodra het mag, de deuren opnieuw opgengaan. De webwinkel blijft gedurende de lockdown wel open.