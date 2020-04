Een kudde wilde geiten heeft zich gevestigd in het Britse dorp Llandudno in Wales. Ze slenteren nieuwsgierig door de lege straten. Nu iedereen thuis moet blijven door de verspreiding van het coronavirus hebben de geiten vrij spel. In de video hierboven ziet u hoe de geiten gretig smullen van de struiken en verlaten grasperken in het dorp.