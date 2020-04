Oostends burgemeester Bart Tommelein besmet met coronavirus: ‘Ik ben verbaasd’

De Oostendse burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) heeft positief getest op covid-19. Dat bevestigt hij aan onze redactie. Hij vertoont voorlopig geen ernstige symptomen.

‘Ik wist het niet’, zegt hij. ‘Vorige week voelde ik mij wel wat pips, maar ik dacht dat het oververmoeidheid was.’

Dat hij besmet, is toevallig ontdekt tijdens een preventief hartonderzoek. ‘Ik ben erfelijk belast, vandaar dat een preventief onderzoek was ingepland. De resultaten daarvan waren positief, maar er werden plekken op mijn longen vastgesteld. Gisteren kreeg ik het bericht dat ik mij moest melden bij de longarts. Daarna bleek dat ik positief testte.’

De burgemeester is ‘verbaasd’ dat hij het virus heeft. ‘Ik heb een familielid dat op intensieve zorg heeft gelegen met covid-19. Heel veel mensen worden heel ziek. Maar bij mij valt het goed mee. Daarom dat iedereen het best thuisblijft, want je kunt andere besmetten zonder dat je het weet.’

Hoe hij het nieuwe coronavirus heeft opgelopen, weet hij niet. ‘Voor het coronatijdperk was ik druk op campagne voor de voorzittersverkiezing van mijn partij. Een van mijn dochters was ook gaan skiën. De voorbije veertien dagen ben ik wel heel voorzichtig geweest.’

Mogelijk kan hij volgens de dokter nog zieker worden, maar Tommelein blijft positief. ‘Als het erg wordt, moet ik mij onmiddellijk bij het ziekenhuis melden. Maar ik ben optimistisch van nature.’

Samen met zijn gezin moet hij nu tien dagen thuis in isolatie blijven. Hij blijft voorlopig wel gewoon verder werken, maar van thuis uit en zonder fysiek contact met anderen.