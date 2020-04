Bouwsector heeft grote problemen met heropstart

Slechts één op de vijf bouwbedrijven is vandaag volledig actief, twee op vijf werken op halve kracht. ‘Zolang de strenge regels van social distancing gelden, blijft heropstarten moeilijk’, waarschuwt de Vlaamse Confederatie Bouw.

Ook de bouwsector kreunt onder de coronacrisis. Liefst 44 procent van de bouwbedrijven in Vlaanderen is vandaag nog volledig dicht, blijkt uit een nieuwe ledenenquête van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB). 38 procent heeft het werk gedeeltelijk hernomen en amper 18 procent werkt volledig.

Het grootste probleem blijft volgens de VCB de strenge regels voor social distancing. ‘Werken op 1,5 meter afstand is op veel werven niet constant mogelijk en werken in bewoonde gebouwen mag al helemaal niet. Veel bedrijven maken nochtans aanstalten om minstens gedeeltelijk terug op te starten, maar ik verwacht niet dat de bouwactiviteit op korte termijn spectaculair zal toenemen naar 70 of 80 procent’, zegt voorzitter Marc Dillen.

Te weinig mondmaskers

Veel bouwaannemers hebben zich nochtans al min of meer aangepast aan de nieuwe regels. Bijvoorbeeld door zich op te splitsen in meer en kleinere teams en die vervolgens te verspreiden over meerdere bouwwerven. Werknemers worden ook gevraagd om zich individueel met de wagen te verplaatsen naar de werf. Zodat ze niet langer samengepropt zitten in het klassieke busje van de werfleider. ‘Maar dat soort aanpassingen kent grenzen. Je kan niet in alle omstandigheden 1,5 meter van elkaar werken. Denk maar aan situaties waarin meerdere bouwwerkers samen iets zwaar moeten optillen of wanneer ze samen een groot raam moeten plaatsen’, aldus Dillen.

Bovendien worden de regels door de politie streng gecontroleerd en is er voor sommige beroepen ook een tekort aan mondmaskers. ‘Schilders, parketbouwers en asbestverwijderaars hebben professionele mondmaskers nodig: FFP2 en FFP3. Maar veel daarvan zijn de voorbije weken door de sector zelf geschonken aan ziekenhuizen. Waardoor er nu bij ons een tekort is’, aldus Dillen.

Bevoorradingsproblemen

Vorige week waren er bovendien bevoorradingsproblemen voor beton nadat heel wat betoncentrales de deuren plots sloten wegens te weinig vraag. Omdat vooral veel kleine aannemers bleven werken, kregen de weinige betoncentrales die open waren gebleven daardoor plots heel veel orders binnen. Waardoor ze nauwelijks konden volgen. Maar die situatie is inmiddels aan het veranderen. Deze week gingen een aantal extra betoncentrales opnieuw open. ‘De situatie is nu een stuk beter dan een week geleden’, aldus Dillen.

Geruchten over bevoorradingsproblemen voor andere bouwmaterialen - zoals pvc-platen en aluminiumprofielen - wuift Dillen weg. ‘Er kunnen wat problemen zijn met producten die uit het buitenland aangeleverd moeten worden, maar gezien de geringe vraag op dit ogenblik, zie ik daar voorlopig geen graten in.’

Tekort aan buitenlanders

Sommige bouwbedrijven zagen de voorbije weken ook hun Oost-Europese en Zuid-Europese werknemers vanwege de coronacrisis massaal terugkeren naar hun thuisland, uit bezorgdheid voor hun familie. ‘Terugkeren naar België is voor de meesten moeilijk. En dat kan vooral voor bouwbedrijven die met veel buitenlandse werkkrachten werken voor problemen zorgen. Zeker bij een volledige heropstart. Maar nogmaals, daar zijn we vandaag nog lang niet aan toe’, klinkt het bij de VCB.