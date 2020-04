‘Alle belastingvoordelen terugvorderen van BNP Paribas Fortis’

De Vlaamse socialisten, N-VA en Groen eisen maatregelen tegen BNP Paribas en BNP Paribas Fortis als de plannen om een miljardendividend uit België weg te halen, doorgaan.

John Crombez, financieel specialist bij de Vlaamse socialisten, reageert scherp op het voornemen van BNP Paribas om zich 1,9 miljard dividend te laten uitkeren door zijn Belgische dochter BNP Paribas Fortis. Zowel minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) als de Europese toezichthouder van de banken, de ECB, heeft al opgeroepen nu geen dividend uit te keren. De bedoeling is dat de winst in de banken blijft om de economie te ondersteunen in deze crisisperiode. Maar BNP Paribas geeft geen enkel signaal dat ze daar gehoor wil aangeven. Vrijdag maakte de Franse bank nog bekend zijn aangekondigd dividendbeleid door te zetten.

‘Als men die crapuleuze arrogantie doorzet om in deze crisistijden dit te doen, dan zullen we elke cent belastinggeld die BNP Paribas Fortis krijgt, terugvorderen’, zegt Crombez. Crombez wil dat doen door een amendement op het bankengarantieplan van 50 miljard toe te voegen.

Daarin zou staan dat banken die onder de garantiewet vallen en toch dividend uitkeren voor afloop van die garantiewet (eind september) alle belastingvoordelen die ze kregen in die periode terug moeten storten. Het gaat daarbij niet enkel om de tussenkomst in eventuele verliezen in het kader van het bankengarantieplan, maar ook om allerhande RSZ-kortingen en voordelen in het kader van opleidingen en dergelijke. ‘Alle voordelen, maar dan ook alles’, zegt Crombez.

Ook Dieter Van Besien, kamerlid voor Ecolo-Groen, is verbolgen. ‘Het is totaal onethisch en ronduit cynisch om in deze crisis met dit miljardendividend door te gaan. Het is vandaag 1 april, je zou denken dat het een kwalijke aprilgrap is.’ Van Besien hoopt dat de rede terug gaat komen en dat zowel BNP Paribas als BNP Paribas Fortis de dividenduitkeringen laten vallen. ‘Ik hoop dat ook de Franse overheid hier gaat op reageren.’

Van Besien gaat minister De Croo vragen om samen met de voorzitter van het Europees bankentoezicht, Andrea Enria, stappen te ondernemen om banken te verplichten nu geen dividend uit te keren. Als de bank geen gehoor geeft, moeten er zware sancties komen, zegt het kamerlid. ‘Tegen alle banken die weigeren hun dividendbeleid op te schorten.’

Bij N-VA stelt kamerlid Sander Loones de Belgische banktoezichthouder voor om het Brits voorbeeld te volgen. Daar heeft de toezichthouder alle banken aangeschreven en aangemaand om in deze coronacrisis geen dividend uit te keren. Wie het toch doet, 'zal onder het vergrootglas bekeken worden'. Loones verwacht dat de Belgische toezichthouder ook actie neemt. Banken die in deze tijden toch dividend uitkeren om het dan ook nog eens te versluizen naar het buitenland, 'staan niet aan de kant van hun klanten en onze economie.'

De Croo zei in het radioprogramma De Ochtend dat België zich zal verzetten tegen de plannen van BNP Paribas om 1,9 miljard van haar Belgische dochteronderneming BNP Paribas Fortis naar Frankrijk te halen, om ze daar als dividend uit te keren. ‘Wij zullen onze stem als aandeelhouder zeker laten horen in de raad van bestuur. Maar tegelijk vind ik wel dat de financiële sector in ons land al een enorme inspanning doet, door bijvoorbeeld de leningen voor particulieren en bedrijven 6 maanden op pauze te zetten.’