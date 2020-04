Sinds het land half op slot ging door corona, kreeg noodlijn Tele-Onthaal twintig procent meer oproepen. De Vlaming belt en chat over gezondheid, relaties en eenzaamheid.

De coronacrisis doet Vlamingen vaker bellen naar de anonieme en gratis hulplijn 106 of chatten via de site van Tele-Onthaal. Kreeg de organisatie in 2019 dagelijks gemiddeld 332 oproepen per telefoon ...