Drugsdealer geklist na tip over inbreuk coronamaatregelen

De Brugse onderzoeksrechter heeft een 48-jarige man uit Tielt aangehouden op verdenking van de verkoop van speed en cannabis. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De dealer liep tegen de lamp toen een buur een inbreuk op het samenscholingsverbod meldde aan de politie.

De bal ging aan het rollen toen de getuige maandagavond drie personen het appartement van de verdachte zag binnengaan. De politie werd verwittigd voor een mogelijke inbreuk tegen de coronamaatregelen. In het appartement bleken zich inderdaad vier mensen te bevinden. Tegen het viertal werd een proces-verbaal opgesteld voor een inbreuk op het samenscholingsverbod.

Bij hun aankomst hadden de agenten ook onmiddellijk een duidelijke cannabisgeur opgemerkt. Bovendien werden in het pand 280 gram speed, een kleine hoeveelheid cannabis en verschillende drugsattributen aangetroffen. Alles wees er dus op dat de bewoner van het appartement actief was als drugsdealer.

De Tieltenaar werd dinsdag door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van de verkoop van speed en cannabis. Vrijdag zal de raadkamer in Brugge oordelen, of hij langer in de gevangenis moet blijven.