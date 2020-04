Ook Dior en Chanel stappen in productie van mondmaskers

De nood aan mondmaskers blijft hoog, ook in Frankrijk. Modehuizen Dior en Chanel springen bij en gaan zelf mondmaskers produceren.

Dior kondigde dinsdag aan dat in de fabriek in het Noord-Franse Redon, waar voorheen babykleding werd gemaakt, vrijwilligers zich aan het maken van mondmaskers hebben gezet.

Het gaat niet om medische mondmaskers, de maskers van Dior zijn bestemd voor Fransen die tijdens de coronacrisis blijven voortwerken en daarbij in contact komen met anderen, zoals supermarktmedewerkers of buschauffeurs. Hoeveel mondmaskers Dior denkt te kunnen produceren, werd niet medegedeeld.

Zondag had ook Chanel aangekondigd dat hun medewerkers zich naast tweedjasjes en couturejurken zouden gaan bekwamen in het maken van mondmaskers en schorten. Het modehuis was druk bezig met het ontwerpen van prototypes die eens ze goedkeuring hadden van de Franse autoriteiten en masse kunnen worden geproduceerd.

Dior en Chanel volgen daarmee het voorbeeld van andere grote modehuizen zoals Gucci, Prada, Saint Laurent en Balenciaga. En ook in tal van Belgische ateliers worden er mondmaskers geproduceerd, dat is onder meer het geval bij breigoedlabel Howlin’, couturier Natan en lingerieproducent Van de Velde.