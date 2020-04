Waarom we pandemieën zoals deze mogelijk vaker gaan zien

Globalisering en een veranderende levensstijl maken de wereld vatbaarder voor pandemieën. Dat zegt microbioloog Bruno Verhasselt. (UZGent)

Een minuscuul virus dat zelfs onder een gewone microscoop niet zichtbaar is, legt de hele wereld lam. Dat is ontzagwekkend. Maar Bruno Verhasselt (UZGent) weet dat je micro-organismen best niet onderschat. Als microbioloog heeft hij een aparte kijk op de crisis die het nieuwe coronavirus ontketent. Het zou kunnen dat het nieuwe virus een blijver is, zegt hij. Maar ook: ‘De verwachting is dat het geleidelijk aan zich wat zal aanpassen aan de mens, en de mens aan het virus.’

Info over corona

Heb je vragen over het coronavirus? Weet dan dat je terecht kunt op de website www.info-coronavirus.be van de federale overheid. Je kunt ook bellen naar het infonummer 0800/14689

Meer weten

Lees hier het interview van Kasper Goethals met Bruno Verhasselt.

Volg hier onze liveblog over het nieuwe coronavirus.

Reageer

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Of wil je een verhaal delen over de impact van corona op je leven? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Kasper Goethals | Gast Bruno Verhasselt | Host Lise Bonduelle | Redactie Lise Bonduelle, Pieter Van Maele | Eindredactie Wouter Van Driessche | Audioproductie Fien Dillen, Pieter Schrevens | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Audio Wouter Van Driessche

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.