Auteur van ‘Berenjacht’-kinderboek op intensieve door covid-19

Michael Rosen, de 73-jarige auteur van We gaan op berenjacht, ligt met covid-19 in het ziekenhuis. Zijn toestand is ‘nog steeds slecht, maar aan het verbeteren’ volgens zijn vrouw. We gaan op berenjacht inspireerde ook in Vlaanderen gezinnen om beren voor het raam te zetten.

Zet een beer voor je raam, zodat wandelen met kinderen een berenjacht kan worden. Die oproep kreeg massaal gehoor in Vlaanderen, en dat allemaal met We gaan op berenjacht als inspiratiebron. De Britse kinderboekenauteur Michael Rosen, die het boek schreef en een professor kinderliteratuur is aan de universiteit in Londen, lijdt op dit moment aan covid-19. Hij overnachtte op de afdeling intensieve zorg. Zijn situatie is ‘stabiel’. Dat maakte zijn familie bekend via de Twitterpagina van Rosen. Op Twitter deelde hij foto’s die mensen postten van beren voor hun raam, en de oproepen om mee te doen aan de ‘echte berenjacht’.

From Michael's family: Michael is very poorly at the moment. Having spent a night in ICU, he is now doing "ok, stable, alert" and was able to go to a ward yesterday. Thank you very much for all your kind concern. Emma x @underthecranes @J0e_R0sen — Michael Rosen (@MichaelRosenYes) March 30, 2020

Rosen schreef 140 boeken en las ook verhalen voor op YouTube, waar hij meer dan 200 video’s heeft geplaatst. Hij won verschillende prijzen en werd de zesde Britse ‘Children’s Laureate’ in 2007, een titel die om de twee jaar wordt uitgereikt. In datzelfde jaar ontving hij een eredoctoraat van de universiteit van Exeter in 2011 ontving hij er één van de universiteit van Londen en één van de universiteit van West-Engeland.

Michael is still poorly but continuing to improve. He has been able to eat today & will be getting a more comfortable oxygen mask soon. All good signs. He does know you've all been rooting for him with this lovely wave of support. Thanks again, Emma x @Underthecranes @J0e_R0sen — Michael Rosen (@MichaelRosenYes) March 31, 2020

De affiche in het Portugees. Foto: berenjachtvooriedereen.be

Hij werkte een tijd voor de openbare omroep BBC, waar hij werkte aan documentaires en radiospelen. Nadien werkte hij aan de kinderprogramma's Playschool en Sam on Boff’s Island. Dat laatste leerde jonge kinderen lezen.

Meedoen aan de berenjacht is simpel: gewoon een knuffelbeer voor uw raam zetten, en als u wandelt, de beren tellen. Tijdens het wandelen moet er uiteraard nog steeds 1,5 meter afstand gehouden worden, en voor en na de wandeling wast u best de handen. Als u anderen wilt oproepen om mee te doen, zijn er affiches in elf talen op berenjachtvooriedereen.be.

Rosen heeft vijf kinderen en twee stiefkinderen. Emma-Louise Williams, die de berichten op zijn Twitterpagina zet, is zijn derde vrouw. Hieronder kunt u de Engelse vertelling van We gaan op berenjacht beluisteren en bekijken, die Rosen elf maanden geleden nog maakte.