Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) waarschuwt dat de coronacrisis enorme schade aanricht. 'De Vlaamse regering wil gigantisch inspanningen doen, maar we kunnen nooit alle verliezen compenseren.'

'Niemand zag deze reusachtige gezondheidsramp aankomen', zei Jambon. 'We zitten in economisch en financieel zwaar stormweer, de schade loopt dag na dag op. Wanneer deze storm is uitgeraasd, dan kunnen we de echte negatieve balans opmeten. De ravage zal enorm zijn. Het is een orkaan die we het hoofd moeten bieden. We mogen niet doemdenken, maar het dwingt ons wel tot realisme.'

De minister-president benadrukte dat de Vlaamse regering 'gigantische inspanningen wil doen om deze tsunami te doorstaan'. Maar hij zei ook dat de overheid nooit alle verliezen zal kunnen compenseren. 'Daar is niet genoeg geld voor. De overheid is niet in staat de totale verschillen bij te passen. We zullen ons uiterste best doen, maar we kunnen niet alle noden ledigen. Dat is onhaalbaar. De opgebouwde schulden zullen op een dag moeten worden afbetaald. Dat willen we niet doorschuiven aan de volgende generaties.'

