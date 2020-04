Zondag temperaturen tot twintig graden

Door de coronacrisis ligt het gewone leven overhoop. Gelukkig laat het weer ons niet in de steek. Het blijft ook deze week vrij mooi weer overdag. Zondag wordt voorlopig de beste dag met temperaturen die lokaal kunnen oplopen tot 20 graden.

De huidige voorspellingen zijn positief over dit weekend. Zaterdag zijn er in de ochtend overal brede opklaringen en hoewel er bewolkte momenten zijn, blijft het droog. Het wordt zacht weer met maxima tussen 9 en 14 graden.

Vooral zondag belooft een zonnige en zachte voorjaarsdag te worden. Het blijft waarschijnlijk helder en het kwik kan klimmen naar waarden tussen 15 en lokaal 20 graden. Zolang u geen mensen uitnodigt, staat het u nog steeds vrij om de barbecue aan te steken. Ook een wandeling of fietstocht is toegestaan, zolang dat in de eigen omgeving is. Omdat niet-essentiële verplaatsingen verboden zijn, mag u niet naar de kust of naar de Ardennen.

Maandag wordt het weer meer bewolkt, maar blijven er temperaturen tot 18 graden mogelijk. In het oosten is de kans op zonnige perioden het grootst. De kans op een bui neemt eveneens toe in het westen, maar waarschijnlijk blijft het in de meeste streken nog wel droog. Dinsdag lijkt het wisselend bewolkt te zullen worden met kans op een lokale bui. Het blijft zacht met maxima rond een graad of 18 in het centrum.