Het Nationaal Crisiscentrum geeft om 11 uur een update over het coronavirus. Volg het hier live.

In de afgelopen 24 uur zijn 560 mensen opgenomen in het ziekenhuis, 436 patiënten hebben de ziekenhuizen mogen verlaten. 'Dat is een record', zegt viroloog Steven Van Gucht. In totaal liggen er 4.995 mensen in het ziekenhuis, van wie 1.088 mensen op intensieve zorg, dat is een stijging met 67. Er zijn 123 mensen overleden. In totaal zijn er nu 828 mensen overleden, 93 procent van hen was ouder dan 65.

In totaal zijn er 13.964 bevestigde coronagevallen in België. Er kwamen de afgelopen 24 uur 1.189 besmettingen bij, 688 mensen uit Vlaanderen, 349 mensen uit Wallonië, 128 mensen uit Brussel. Van 24 mensen is de locatie niet bekend.

'Stel doktersbezoek niet uit'

'Mensen lijken angst te hebben om zich te laten onderzoeken door hun huisarts, ook als ze klachten hebben die niet coronagerelateerd zijn', zegt Van Gucht. 'Onze huisartsen kunnen op een veilige manier iedereen ontvangen en onderzoeken, ook als het niet gaat om coronavirus. Het is nodig dat mensen zich laten onderzoeken en verzorgen, stel dat niet uit.'

Er doet een gerucht de ronde dat mensen veilig zijn na twee weken thuisisolatie. Van Gucht ontkracht die. 'We hebben mensen opgedeeld in kleine groepen, het is de bedoeling dat die groepen opgesplitst blijven. Als u nu contact gaat maken met vrienden of familie, dan creëer je connecties waardoor het virus kan verspreiden. Dat moeten we vermijden', zegt Van Gucht. 'Het kan zijn dat u of iemand die u bezoekt drager is van het virus, en zo kan het virus verspreiden naar andere groepen.'

Er worden minder tests uitgevoerd dan de aangekondigde 10.000. 'Die verhoging is een geleidelijk proces, we zitten nu aan 4.250 testen per dag. Dit aantal gaat nog stijgen de komende dagen', zegt Van Gucht. Volgende week zou die testcapaciteit op het niveau van 10.000 tests per dag komen te liggen.

'Te vroeg om van piek of plateau te spreken'

'We kunnen niet meer spreken van een weekendeffect als het gaat om de stabilisatie van de cijfers. Het aantal nieuwe hospitalisaties stabiliseert zich, bijvoorbeeld', legt Van Gucht uit. 'Het is nog te vroeg om van een piek of een plateau te spreken, we moeten de cijfers van de komende dagen afwachten. De cijfers zijn nog steeds heel hoog, maar lijken niet meer significant te stijgen.' De patiënten die nu op intensieve zorg liggen, zullen er ook nog een tijd blijven, legt de viroloog uit. De belasting blijft dus erg hoog en die cijfers zullen niet meteen dalen.

Momenteel is er geen tekort aan wissers om de tests uit te voeren, zegt Van Gucht. 'Maar we zijn ons ervan bewust dat dat een risico is voor de toekomst. Er is een werkgroep centraal mee bezig. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat dat niet gaat gebeuren.'

'Op dit ogenblik zijn er 2.220 bedden op intensieve zorg beschikbaar specifiek voor covid-19-patiënten. 54 procent is nu bezet, door 1.088 bevestigde patiënten en enkele mogelijke patiënten', vertelt Van Gucht. Hij herhaalt dat de capaciteit van de ziekenhuizen de epidemie normaal gezien aankunnen.

'Het aantal dodelijke slachtoffers blijft stijgen', zegt Yves Stevens, woordvoerder van het Crisiscentrum. 'Elk overlijden is er één te veel. We willen onze steun betuigen aan de getroffen families en vrienden. We roepen iedereen op om goed te blijven zorgen voor elkaar. Blijf thuis, blijf jezelf verzorgen en zorg voor de anderen.' Hij verwijst ook opnieuw naar het nummer 0800/14.689, waar medewerkers van het Rode Kruis zorgen voor psychologische steun.