Rihanna maakt politiek statement

Rihanna is de eerste vrouw die op de cover van ‘Vogue’ een durag draagt, een kledingstuk dat in de VS lang politiek beladen was.

Reken op Rihanna om een ­modestatement te maken van een kledingstuk dat in de Verenigde Staten scheef wordt bekeken. Ze staat op beide covers van de Britse Vogue met een ‘durag’, een soort bandana die afrohaar beschermt als het net gesteild of ­ingevlochten is.

Zoals veel ‘zwarte’ kledingstukken was de durag lang ver­boden op Amerikaanse scholen. Leden van de Black Power-beweging droegen hem daarom als symbool van de onderdrukking van Afro-Amerikanen. Reken maar dat Rihanna die betekenis van de durag kende toen ze Edward Enninful, de eerste zwarte hoofdredacteur van Vogue, voorstelde om een durag te dragen in de fotoshoot.

Enninful toonde zich op Instagram verbaasd: ‘Had ik verwacht dat er ooit een durag op de cover van Vogue zou staan?’

Misschien had hij beter moeten opletten: de durag dook al eerder op in de mode. Rihanna droeg er in 2014 een met kristallen op de uitreiking van de Amerikaanse modeprijzen. De zangeressen Solange en Janelle Monae hadden er een aan tijdens de Met Gala van 2018, en de rapper Guapdad 4000 droeg eind januari een zilveren exemplaar met een lange sleep op de Grammy’s.