De politie is maandag binnengevallen bij een winkel in de Reinaert Galerij in Sint-Niklaas waar op grote schaal vervallen flesjes handgel verkocht zouden worden. De winkeliers plakten een nieuw etiket en houdbaarheidsdatum op zeep die al acht jaar over datum was.

Handgels gaan sinds het uitbreken van de coronacrisis als zoete broodjes over de toonbank. Dat was ook het geval bij een winkel in de Reinaert Galerij tussen de Grote Markt en de Stationsstraat in Sint ...