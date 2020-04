Leon Bleus (58) uit Borgloon was de man die zijn leerlingen meer dan dertig jaar lang de tafels van vermenigvuldiging leerde. Het coronavirus sloeg bij hem ontzettend snel toe. ‘Mijn man deed álles voor zijn leerlingen.’

De Vrije Basisschool Nieuwland in het Limburgse Borgloon is in rouw. Leon Bleus, de leerkracht die elke ochtend als eerste de leerlingen welkom heette, is zaterdag overleden aan de gevolgen van covid ...