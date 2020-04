100.000 ongeschikte mondmaskers worden teruggeroepen

De 100.000 mondmaskers die de Vlaamse overheid vorige week verdeeld heeft onder de revalidatieziekenhuizen en die niet geschikt zijn om te gebruiken bij de rechtstreekse zorg van COVID-19-patiënten, worden allemaal teruggeroepen. Dat meldt Joris Moonen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid dinsdagavond.

‘Ze voldoen niet aan de industriële FFP3-kwaliteit die beloofd was door de leverancier. We zullen dit ook opnemen met de leverancier en het geld voor de aankoop terugeisen’, zegt Moonen. Eerder op de dag klonk het nog dat de mondmaskers gebruikt konden worden door andere zorgverleners.

Uit mailverkeer van de revalidatieziekenhuizen met Zorg en Gezondheid bleek dat het Agentschap zelf vaststelde dat de maskers geen kwaliteitsmerk of certificaat dragen en ze geproduceerd zijn voor industriële en dus niet voor medische doeleinden. Dat schreef De Tijd dinsdag. De maskers werden verpakt in bananen- en cornflakesdozen, waarin ook fecaliën werden teruggevonden.

‘Die mondmaskers zijn besteld in een periode dat er schaarste aan mondmaskers was in België. We hebben die besteld bij diverse leveranciers’, reageerde Moonen dinsdagochtend. ‘We wisten op voorhand dat het ging om industriële mondmaskers, niet geschikt voor medische toepassingen. Zorgverleners die rechtstreeks in contact komen met covid-19-patiënten kunnen die niet gebruiken.’

Moonen benadrukte dinsdagochtend nog dat ze wel kunnen gebruikt worden door andere zorgverleners, die bijvoorbeeld na genezing terugkeren of niet in contact komen met patiënten. Maar dinsdagavond meldt hij dus dat alle ongeschikte maskers worden teruggeroepen.