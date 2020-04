Volgens voormalig F1-baas Bernie Ecclestone zal het coronavirus de Formule 1 in de grootste crisis aller tijden doen belanden. Voormalig BMW Motorsport-baas Mario Theissen treedt hem daarin bij in de podcast ‘Starting Grid’ van ‘Motorsport-Total.’

Het coronavirus houdt de wereld in een wurggreep en niemand weet waar het naartoe gaat of waar het zal eindigen. Wat wel vaststaat is dat de gevolgen ook voor de Formule 1 groot zullen zijn.

Dat kleinere team het moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden is één ding maar de kans bestaat ook dat grote constructeurs zoals Mercedes en Renault hun aanwezigheid in de F1 in vraag zullen stellen.

Bij Renault bijvoorbeeld lopen de zaken niet goed en de CEO van het Franse merk, Clotilde Delbos, heeft in oktober al laten weten dat alle activiteiten van het bedrijf zullen doorgelicht worden.

De vraag is dan maar wat ze zullen vinden van het F1-programma, dat sinds 2016 nog geen podium wist te scoren, laat staan een overwinning te behalen.

De voormalige baas van BMW-Motorsport, Mario Theissen, weet maar al te goed hoe snel het kan gaan in tijden van crisis. Toen in 2009 het nieuws bekend werd gemaakt dat BMW uit de Formule 1 zou stappen was Theissen zelf pas drie of vier dagen eerder op de hoogte van het nieuws.

Hij sluit een herhaling van het scenario van 2009 niet uit, toen de bankencrisis ervoor zorgde dat BMW, Honda en Toyota tegelijkertijd uit de Formule 1 stapten.

“We moeten afwachten,” aldus Theissen. “Ik denk dat de situatie nu nog te vers is, we zijn nog met andere dingen bezig. Je kan dat pas na een half jaar beoordelen maar het is niet ondenkbaar dat het gebeurt.”

Cyril Abiteboul vertelt tegenover ‘Autocar’ dat alle teams onder druk staan en dat hij niet begrijpt waarom iedereen altijd eerst naar Renault kijkt.

“We maken al tweeënveertig jaar op de een of andere manier deel uit van de Formule 1. Ik realiseer me dat er onderbrekingen zijn geweest en dat er wissels zijn gebeurd bij het management, dat begrijp ik. Maar we staan er goed voor met twee fabrieken en we hebben 1200 man personeel en onze planning loopt al een stuk in volgend jaar.”

“Ik begrijp dat we deel uitmaken van de automobielindustrie en dat die op dit moment enorm onder druk staat, daar ontsnapt Renault ook niet aan. Maar hebben we werkelijk meer problemen dan Daimler? Daar ben ik niet zeker van. Moesten onze resultaten beter zijn zouden we dit soort vragen niet zo dikwijls moeten beantwoorden.”

