BBC: “Afgelasting Wimbledon wordt binnen de 48 uur bekendgemaakt”

Volgens de Britse openbare omroep BBC zal de organisatie van Wimbledon “binnen de 48 uur” de afgelasting van het toernooi officieel bekendmaken. “Momenteel vindt er een reeks crisisvergaderingen plaats. De All England Club zegt dat de beslissing nog moet worden genomen, maar een eerste afgelasting van de Championships sinds Wereldoorlog Twee lijkt onvermijdelijk”, meldt de BBC dinsdag.

De start van Wimbledon is voorzien op 29 juni. In aanloop naar dé afspraak van het grasseizoen staan er toernooien in Nottingham, Birmingham, Eastbourne en Queen’s op het programma. Volgens BBC Sport staan al deze afspraken vanwege de coronacrisis op de helling en zal er “binnen de 48 uur” een beslissing worden genomen na overleg tussen de ATP, WTA en de Britse tennisbond LTA.

De directie van Roland Garros besliste al eerder het Parijse grandslamtoernooi op gravel met vier maanden te verschuiven naar september. Wimbledon naar het najaar verplaatsen zou de Londense organisatie met heel wat praktische problemen opzadelen. Zo is de kalender al overvol en is er na de zomer ook minder lang daglicht, terwijl het op Wimbledon de gewoonte is tot negen à tien uur ‘s avonds te tennissen.