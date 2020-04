Ex-Marseille-voorzitter Pape Diouf bezwijkt aan coronavirus

Voormalig voorzitter van Olympique de Marseille Pape Diouf is op 68-jarige leeftijd overleden. Hij raakte besmet met het nieuwe coronavirus en dat kostte de Senegalees uiteindelijk ook het leven. Zijn dood werd dinsdag bevestigd door de Senegalese staatszender RTS.

Diouf zou vanuit Dakar, waar hij in een ziekenhuis werd beademed, naar Nice worden overgebracht. Maar omdat zijn toestand verslechterde, kon hij niet worden gerepatrieerd en stierf hij op Senegalese bodem.

De voormalige journalist en spelersmakelaar was tussen 2005 en 2009 voorzitter van Marseille. In die periode was onder meer Eric Gerets er trainer. Kort na Dioufs vertrek pakte l’OM in 2010 de Franse landstitel na een droogte van zeventien jaar zonder prijzen.