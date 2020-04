Trump waarschuwt voor ‘zeer pijnlijke twee weken’, experts voorspellen 240.000 doden

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag voorspeld dat de VS ‘twee zeer, zeer pijnlijk twee weken’ te wachten staan, terwijl het land strijdt tegen de coronavirus-uitbraak.

‘Dit is een plaag’, zei Trump tijdens een persconferentie. ‘Er zal licht aan het einde van de tunnel zijn’, zei hij, maar: ‘De golf komt eraan en die komt behoorlijk sterk.’ Het is de eerste keer dat Trump zo somber over de pandemie spreekt. Experts voorspellen dat er tussen de 100.000 en 240.000 mensen in de VS zullen sterven door de pandemie, zelfs als de maatregelen blijven duren.

Trump kondigde aan dat er nog zeker dertig dagen sociale afstand gehouden moet worden. ‘Het is van cruciaal belang dat alle Amerikanen de komende dertig dagen de richtlijnen volgen. Het is een kwestie van leven en dood’, aldus Trump.





Zonder maatregelen 2,2 miljoen overlijdens

De coördinator binnen het Witte Huis van de aanpak van het virus, Deborah Birx, verduidelijkte de maatregelen. ‘Kom niet bij elkaar in groepen van meer dan tien mensen, mijdt de horeca, maak geen onnodige reizen.’ In het ergste geval, zonder enige maatregelen, zouden er tussen 1,5 miljoen en 2,2 miljoen sterfgevallen zijn, waarschuwde Birx.

Deborah Birx, Donald Trump en vicepresident Mike Pence. Foto: Photo News

Dokter Anthony Fauci, de directeur van het Amerikaanse nationale instituut voor infectieziekten, zegt dat het de goede kant op gaat, maar dat er nog een stijging in het aantal ziekenhuisopnames en doden wordt verwacht. ‘Dat zie je ook in bijvoorbeeld Italië. Eerst neemt het aantal besmettingen minder snel toe, daarna het aantal ziekenhuisopnames en daarna het aantal nieuwe doden.’

‘Niemand wist hoe ernstig dit was’

Trump verdedigde zijn eerdere houding, waarbij hij de gevolgen van het virus minimaliseerde. ‘Niemand wist hoe besmettelijk dit was. Ik denk niet dat eender welke dokter dat wist, toen. Mensen hebben nog nooit zoiets meegemaakt’, zei hij erover. Er kwamen echter verschillende waarschuwingen en wetenschappelijke rapporten op basis van de situatie in China.

Inmiddels zijn er zo’n 190.000 besmettingen vastgesteld en meer dan 4.000 mensen overleden door het nieuwe coronavirus in de VS. Alleen Spanje en Italië tellen meer doden. Gisteren kende het land nog een triest record, toen er 865 mensen overleden in één dag. Dat is het hoogste aantal doden door het coronavirus op één dag in één land.