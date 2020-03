Waarnemingen van ‘minstens één nieuwe wolf’ in Antwerpse Kempen

Het meldpunt ‘Welkom Wolf’ heeft de voorbije dagen verschillende waarnemingen van een wolf ontvangen vanuit de Antwerpse Kempen. Eén van de meldingen gaat met zekerheid om een wolf, stelt de vzw achter het meldpunt, voor de andere is er meer onderzoek nodig.

De meldingen kwamen maandag en dinsdag binnen vanuit Rijkevorsel, Mol en Herentals. In Rijkevorsel werd een wolf al lopend gezien in landbouwgebied, maar de enige foto ervan bleek te wazig om met zekerheid te kunnen zeggen of het een wolf of een wolfshond was. In Mol werden pootafdrukken gevonden die alle kenmerken van een wolf hebben, maar daar zal verder onderzoek moeten uitwijzen of het echt een wolf was.

De meest recente waarneming, dinsdagochtend in Herentals, laat volgens de vzw Landschap geen ruimte voor twijfel: op beelden van een bewakingscamera van een betoncentrale langs het Albertkanaal zou met zekerheid een wolf te zien zijn.

‘Het ziet er dus naar uit dat we in de provincie Antwerpen minstens één en mogelijk twee nieuwe wolven op bezoek hebben’, stelt de vzw.

Er zou geen verband zijn met de Limburgse wolven Noëlla en August, want die hebben inmiddels een gevestigd territorium en bovendien werden op 21 maart zowel in Retie als in Pelt dode schapen gevonden met bijtsporen die mogelijk van een wolf zijn.

‘Wolven kunnen zich snel verplaatsen, maar op twee plaatsen tegelijk kunnen ze niet zijn’, aldus de vzw Landschap.

Het meldpunt vermoedt dat het om een jongvolwassen, zwervend exemplaar gaat dat op zoek is naar een nieuw leefgebied en een partner.