Iedereen met mondmasker op straat? ‘Geen goed idee’, volgens Van Ranst

Jan Vermeulen, burgemeester van Deinze, zou graag zien dat iedereen op straat een mondmasker draagt. Viroloog Marc Van Ranst vindt dat geen goed idee.

In Aziatische landen doen ze het al langer, en ook hier duiken nu vaker mensen op die een mondmasker dragen om zich te beschermen. Jan Vermeulen, burgemeester van Deinze, zou dat zelfs nog vaker willen zien. ‘We moeten meer mensen helpen zichzelf beter te beschermen, desnoods met (zelfgemaakte) mondmaskers’, zo tweette Vermeulen (CD&V) vandaag. Hij schaart zich zo achter partijgenoot Hendrik Bogaert, die zondag eenzelfde geluid tweette.

Maar het zijn niet enkel politici die de mening zijn aangedaan: Jean-Luc Gala, specialist infectieziekten aan het Universitair ziekenhuis Saint-Luc, liet gisteren in Knack optekenen dat ‘de overheid élke Belg zou moeten verplichten om een mondmasker te dragen'.

In een aantal Europese landen zoals Tsjechië, Slowakije, Slovenië en Bulgarije wordt het door de overheid al verplicht. Tsjechië riep dit weekend met ‘#Masks4All’ Europa op om gedurende de pandemie consequent mondmaskers te dragen. Ook The Washington Post meldde gisteren dat de 'Centers for Disease Control and Prevention’ eenzelfde gebod overwegen.

Dat is opmerkelijk, omdat de Wereldgezondheidsorganisatie maandag herhaalde dat ze mensen adviseert om geen mondmasker te dragen, tenzij ze besmet zijn met het nieuwe coronavirus.

Ook viroloog Marc Van Ranst gaf die boodschap vanavond in Terzake: het heeft volgens hem geen zin om op straat een mondmasker te dragen. Een masker beschermt niet zozeer de drager, het voorkomt wel dat mensen die besmet zijn anderen besmetten. Maar zegt de viroloog: ‘Zieke mensen moeten thuisblijven.’

Van Ranst, die vreest voor een opbod aan straffe maatregelen, stipte ook aan dat er gewoon te weinig mondmaskers zijn in ons land. ‘Zelfs voor wie ze wel nodig heeft, zijn er niet genoeg.’ Het maakt een discussie over het nut om iedereen een masker te laten dragen, wat virtueel.

Enkel op plekken waar social distancing moeilijk ligt - een werkplek waar je geen anderhalve meter afstand kunt garanderen - kan je eventueel wel een mondmasker dragen, zei Van Ranst, die ook herhaalde dat een mondmaskers dragen voor- en nadelen biedt. ‘Er zijn plaatsen waar het enige nut heeft, er zijn plaatsen waar het geen nut heeft. Je moet ze ook altijd op- en afzetten, wat ook weer niet zo hygiënisch is, want dan moet je je gezicht aanraken. Maar als je je geruster voelt met een masker, moet je dat maar doen. Als het je hersenen rust geeft, is er niets tegen’, besluit de viroloog.