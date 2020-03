Om een catastrofe en angstpsychose te vermijden, was het verdedigbaar om bij de coronamaatregelen geen afweging te maken. Dat verandert stilaan, nu we beter kunnen voorspellen, zegt gezondheidseconoom Lieven Annemans.

'We kunnen toch niet per se de laatste dode vermijden door de samenleving nog maandenlang ten gronde te brengen?’, oppert Lieven Annemans, professor gezondheidseconomie (UGent) in een opiniestuk ...