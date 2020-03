‘Ik ben nog nooit zo ziek geweest.’ Terug thuis na een ziekenhuisopname voor covid-19

Elke dag belanden er honderden nieuwe patiënten met covid-19 in Belgische ziekenhuizen. Maar elke dag worden er ook patiënten uit het ziekenhuis ontslagen. Hoe gaat het met hen?

Hoewel er elke dag dodelijke slachtoffers vallen door covid-19, is er ook hoop. Want ook de groep patiënten die het ziekenhuis intussen mocht verlaten, groeit gestaag. We spraken met één van die patiënten, en met professor Johan Flamaing, diensthoofd geriatrie van UZ Leuven, die samen met zijn dienst een eenheid met covid-19-patiënten leidt. Maxie Eckert, wetenschapsjournaliste van De Standaard, geeft duiding.

