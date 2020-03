Antwerpen houdt zijn recyclageparken dicht

Ook al mogen ze van minister Zuhal Demir weer openen, de stad Antwerpen houdt zijn recyclageparken liever dicht. De stad neemt wel andere maatregelen om de inwoners te helpen van hun afval af te geraken.

Antwerpen zal haar acht recyclageparken volgende week nog niet heropenen. De stad doet dit naar eigen zeggen 'om de medewerkers van de recyclageparken en de bezoekers te beschermen'.

Schepen voor stads- en buurtonderhoud Fons Duchateau is bang dat een heropening meteen gaat leiden tot heel lange wachtrijen. 'Heel wat bewoners hebben de afgelopen dagen thuis geklust en willen graag overbodige spullen wegbrengen. Gelet op de coronamaatregelen willen we daarbij lange wachtrijen vermijden. Die leiden immers tot groepsgesprekken die nu niet wenselijk zijn en uitzonderlijk zelfs tot agressie tegen ons personeel.'

Antwerpen neemt wel twee nieuwe initiatieven vanaf 6 april. Op afspraak kan steenpuin en brandbaar grofvuil opgehaald worden aan huis. Ook snoeiafval zal worden opgehaald, samen met het GFT.

Vanmorgen had bevoegd minister Demir laten weten dat de parken op 7 april opnieuw open mogen gaan. Ze had de parken op 17 maart laten sluiten omdat te veel mensen toen naar die parken gingen. Maar de sluiting leidde tot een forse toename van het sluikstorten.

Ook als ze straks weer opengaan moeten de parken de afstandsregels laten respecteren. Voorts is het niet mogelijk om cash te betalen en moeten bezoekers in de wachtrij in hun wagen blijven zitten.

De parken in Limburg hebben al laten weten dat gezinnen maar één keer om de veertien dagen naar het recyclagepark mogen gaan.