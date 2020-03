Nog steeds geen verbetering in Italië: opnieuw 837 doden

Italië telt nu al bijna 12.500 coronadoden, nadat er de afgelopen 24 uur opnieuw 837 overlijdens zijn gerapporteerd. Bij het aantal besmettingen lijkt het plateau wel in zicht te zijn.

In Italië zijn de afgelopen 24 uur opnieuw 837 mensen overleden door covid-19, zo melden de autoriteiten. Dat cijfer blijft hangen bij de aantallen die de afgelopen dagen werden gerapporteerd. Na het trieste record van vrijdag, toen er 919 overlijdens op één dag werden vastgesteld, kwamen er zaterdag 889 overlijdens bij, 756 op zondag en 812 op maandag.

De dodentol in Italië klimt nu dus tot 12.428, waardoor Italië veruit het zwaarst getroffen land blijft. Dertig procent van het totale aantal dodelijke covid-19-slachtoffers wereldwijd viel in Italië.

In de zwaar getroffen regio Lombardije werd dinsdag wel een positiever cijfer genoteerd: met 318 gerapporteerde overlijdens is het al de derde dag op rij dat het cijfer daalt, wat lijkt te suggereren dat de situatie er stilaan verbetert. Ook het aantal nieuwe besmettingen in de regio is met 1.047 het laagste aantal in twee weken.

Het aantal vastgestelde besmettingen in heel Italië blijft relatief stabiel: de afgelopen 24 uur kwamen er 4.053 vaststellingen bij. Maandag waren dat er 4.050, zondag 5.974 en zaterdag 5.217. Het totaal aantal vastgestelde besmettingen sinds 21 februari staat op 105.792.

Dinsdag mochten opnieuw 15.729 herstelde mensen het ziekenhuis verlaten, maandag waren dat er 14.620. Ruim 4.000 mensen liggen op de afdeling intensieve zorg.

De Italiaanse regering heeft de lockdown-maatregelen, sinds drie weken van kracht, verlengd tot 12 april.