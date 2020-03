Grote onrust in de psychiatrie en bij voorzieningen voor mensen met een handicap die vaak niet begrijpen wat ‘social distancing’ is. ‘De overheid heeft totaal geen aandacht voor onze doelgroepen. We moeten zonder enige vorm van bescherming in besmette afdelingen binnen.’

Vanwege een uitbraak van Covid-19 blijven acht bewoners van het OC Broeder Ebergist in quarantaine op hun kamer. Dat is een orthopedagogisch centrum waar zowat 400 volwassenen met een matige tot ernstige ...