Eerste hittegolf vastgesteld op Antarctica: ‘Klimaatverandering beïnvloedt zelfs meest afgelegen gebieden’

Antarctica heeft zijn eerste hittegolf doorgemaakt. Dat zeggen wetenschappers, die hun bezorgdheid uitten over de schade op lange termijn die dergelijke verschijnselen zouden kunnen veroorzaken voor dieren, planten en ecosystemen.

Wetenschappers van het Australian Antarctic Program hebben de eerste gerapporteerde hittegolf geregistreerd op het Australische onderzoeksstation Casey op Oost-Antarctica, terwijl er ook recordtemperaturen werden gemeld op het Antarctisch Schiereiland.

Tussen 23 tot 26 januari (hoogzomer op het zuidelijk halfrond) werden de hoogste maximum- en minimumtemperaturen ooit geregistreerd bij Casey. Omdat het om drie opeenvolgende dagen ging, kan dat worden geclassificeerd als een hittegolf. De minimumtemperaturen waren boven nul terwijl de maxima boven 7,5 graden Celsius lagen.

Op 24 januari werd in Casey de hoogste maximumtemperatuur ooit van 9,2 graden Celsius gemeten, 6,9 graden hoger dan het gemiddelde maximum voor het station. De ochtend erna behaalde het record voor het hoogste minimum met 2,5 graden Celsius.

Er werden ook temperatuurrecords verbroken op onderzoeksbases op het Antarctische Schiereiland in februari, waarbij de gemiddelde dagelijkse temperaturen voor de maand de langetermijngemiddelden overschreden met tussen de 2 en 2,4 graden Celsius.

Geen momentopname

Misschien denkt u bij die temperaturen niet meteen aan een hittegolf, maar we spreken hier wel over de koudste plaats op aarde. Een momentopname was het ook niet, want er werden in februari ook op andere locaties verschillende recordtemperaturen vastgesteld. De uitschieter werd op 9 februari gemeten op de basis van Marambio: 20.75 graden Celsius gaf de thermometer toen aan.

De bevindingen over de hittegolf op Antarctica werden dinsdag gepubliceerd in het tijdschrift Global Change Biology, met onder meer bijdrages van wetenschappers van de University of Wollongong, University of Tasmania en de Australian Antarctic Division.

De onderzoekers zeiden op basis van eerdere ervaringen met abnormale hete zomers op Antarctica dat ‘we kunnen verwachten dat de komende jaren een veelvoud aan biologische effecten zal worden gerapporteerd, wat illustreert hoe de klimaatverandering zelfs de meest afgelegen gebieden van de planeet beïnvloedt’.