Geen grote evenementen meer in Knokke-Heist dit jaar

Hij is formeel: graaf burgemeester Leopold Lippens zegt dat alle grote evenementen in zijn kustgemeente dit jaar geannuleerd worden. Dat blijkt na contact met verschillende organisaties en leveranciers. Het verbod komt niet van de gemeente zelf, maar organiseren zou logistiek onmogelijk zijn door het heersende coronavirus. '40.000 mensen tijdens het vuurwerkfestival op elkaar gepakt? Ondenkbaar', zegt Lippens.

Terwijl veel mensen nu al uitkijken naar betere tijden, denkt burgemeester Lippens dat de coronacrisis zich nog het hele jaar zal laten voelen. Meer nog: hij acht het onrealistisch dat er in 2020 nog grote evenementen zullen doorgaan in Knokke-Heist. De mondaine badplaats telt er aardig wat: Knokke Hippique (19 juni-23 juli), Kneistival (16-21 juli), het Internationaal Vuurwerkfestival (17-23 augustus) en de Zoute Grand Prix (8-11 oktober). Het culinair festival Mise en Plage werd trouwens al afgelast. Dat staat te lezen op de website van het evenement.

'Volksgezondheid! Al de rest interesseert ons niet'

'Mensen blijven maar denken dat ze deze zomer vrolijk kunnen rondlopen alsof er niets aan de hand is. Dat is gewoon niet realistisch', zegt Lippens. '40.000 mensen opeengepakt tijdens het vuurwerkfestival: zie je het al gebeuren? Dat is gewoon ondenkbaar. De volksgezondheid is nu het belangrijkste. En al de rest interesseert ons niet.'

De massa-evenementen in Knokke-Heist brengen jaarlijks honderdduizenden bezoekers en toeristen op de been. Bij een algemene afgelasting is de economische schade amper te overzien. En sommige handelaars zitten nu al op hun tandvlees. 'Het is niet het gemeentebestuur dat alles zal verbieden', verduidelijkt Lippens.

'Niet meer dan logisch'

'Wij hebben contact met al die organisaties en leveranciers van die events. We kennen hen al jaren. Zij vertellen ons nu al dat het logistiek en praktisch gewoon niet realistisch is dat die grote evenementen nog zullen doorgaan. Dat is niet onze beslissing, maar het is wel niet meer dan logisch. Ik begrijp sommigen nog altijd niet goed. Overal in ons land vallen er mensen dood, anderen praten enkel maar over het al dan niet doorgaan van activiteiten. Dit is geen grapje, hé.'

Lippens was voor het uitbreken van de crisis al de eerste die zijn gemeente in lockdown ‘light’ plaatste nog voor de federale maatregelen afgekondigd werden. Hij haalde toen hard uit naar onze federale regering. 'Als niemand beslist in dit land, dan doe ik het wel. Wat een onkunde', fulmineerde hij toen. Opnieuw wacht hij dus nieuwe nationale richtlijnen niet af.