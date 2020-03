Brusselse Atelier Coppens wordt brouwerij met bar

Het voormalige Atelier Coppens wordt een brouwerij met bar. Brasserie Surréaliste zal in de kelder bier brouwen, en op de eerste verdieping een bar uitbaten.

De broers Edouard en Charles Grison richtten vorig jaar hun brouwerij Brasserie Surréaliste op, hun bier is voornamelijk in Brusselse cafés te verkrijgen. Ze hadden nog geen eigen brouwerij, maar werkten op verschillende plekken. ‘Een beetje nomadisch’, zegt Edouard Grison aan Bruzz.

Met het voormalige Atelier Coppens hebben de broers nu toch onderdak gevonden. Het industrieel pand ligt op de kruising van de Hopstraat en de Moutstraat. Naast de brouwerij komt er ook een bar, een restaurant en een ruimte voor kunst.

‘Nu we eindelijk ons eigen pand hebben kunnen we meer verschillende bieren ontwikkelen, op de meeste ecologische manier’, schrijven de brouwers. De opening was gepland voor de herfst, maar kan door de coronacrisis vertraging oplopen. Wie wil, kan deelnemen aan een crowdfundingcampagne.

Het gebouw werd in 1932 gebouwd in art-déco-stijl door architect De Boelpaepe als opslagplaats voor bananen. Later nam hoedenontwerper Christophe Coppens er zijn intrek, tot 2012. Daarna werd de benedenverdieping gebruikt voor pop-upwinkels of tijdelijke expo’s.

Bier aan huis

Brusselaars die niet kunnen wachten om de biertjes te proeven, kunnen ze gratis aan huis laten leveren. Bestellen kan via de website van Brasserie Surréaliste.