De Canadese thriller Corona wordt gepitcht als de eerste film over de pandemie.

De film gaat over een aantal buren met verschillende achtergronden die vastzitten in de lift van hun appartementsgebouw, in het begin van de corona-uitbraak. Een van hen is van Chinese afkomst. De rest vreest dat ze hen zal besmetten.

De pandemie staat in de film volgens de 33-jarige regisseur Mostafa Keshvari symbool voor angst en racisme. Toen de film werd opgenomen, wist Keshvari nog niet dat het virus tot een wereldwijde pandemie zou leiden. ‘Ik kreeg het idee toen ik in een lift las hoe Chinese toeristen werden aangevallen’, vertelt hij aan de Hollywood Reporter.

De regisseur heeft de film vorige maand in één shot opgenomen in Vancouver. Intussen is hij gemonteerd en klaar om gestreamd te worden. De trailer van de film is al vrijgegeven.

Keshvari was een bankier tot hij overstapte naar films maken. Zijn kortfilm I Ran werd volgens imdb in 2015 geselecteerd voor het Cannes Short Corner Film Festival.