Meer pakjes, maar ook vertraging bij Bpost

Terwijl het volume aanzwelt, vertragen strenge veiligheids­maatregelen de leveringen van pakjes bij Bpost. Bovendien viel een sorteermachine uit.

De aan huis gekluisterde Belg vindt steeds meer de weg naar webwinkels. Dat laat zich ook voelen bij Bpost. Sinds eind vorige week merkt de pakjesleverancier een stijging van het aantal te verwerken pakjes – al is het te vroeg om over een structurele trend te spreken, zegt woordvoerder Barbara Van Speybrouck. Ze deelt geen cijfers mee, maar het is ‘zeker niet vergelijkbaar met de eindejaarsaankopen’. In West- en Oost-Vlaanderen zag zowel een bron bij de vakbond als een bij het management gisteren wel volumes passeren die ‘vergelijkbaar zijn met wat tussen kerst en Nieuwjaar wordt verwerkt’.

Het zijn voor Bpost – voorlopig – behapbare volumes. Maar de strenge veiligheidsmaatregelen voor het nieuwe coronavirus en de uitval bij personeel door ziekte (15 procent) voert de druk op in de distributiecentra en postkantoren. Daardoor kunnen pakjes met ‘een kleine vertraging’ worden geleverd, geeft Van Speybrouck toe. ‘We stemmen onze organisatie verder af op het stijgende volume.’

Net nu het pakjesvolume begint te stijgen, kampte Brussel X – het grootste sorteercentrum van de Benelux – vorige week met een technisch defect. Daardoor moesten zo’n 75.000 pakjes manueel worden verwerkt in de centra van Antwerpen en Charleroi, en liep de levering ervan vertraging op.

Volgens de bonden en het management van Bpost zal het pakjesvolume behapbaar blijven, omdat er minder brieven worden verstuurd en er vooral amper niet-geadresseerde reclamefolders (denk aan folders van supermarkten) worden verdeeld. Daardoor zijn er interne verschuivingen. Almaar meer personeel biedt zich ook vrijwillig aan om in de bres te springen waar ­nodig, klinkt het nog bij de bonden en Bpost.