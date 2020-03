In het noorden van Italië is de tol van het coronavirus erg zwaar. Dat is ook zo in Seriate, een gemeente bij Bergamo. De priester van de Sint Jozefskerk stelt zijn kerk open om doodskisten te bewaren, om ze dan een collectieve uitvaart te geven. Bekijk het in de video hierboven.

De druk op de Italiaanse ziekenhuizen is bijzonder groot. Videocollectief 'A thing by' ging naar het ziekenhuis van Milaan om patiënten op intensieve zorg in beeld te brengen. De beelden hieronder zijn bijzonder aangrijpend.