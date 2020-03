Child Focus laakt ‘lakse uitspraak’ in grootste kinderpornodossier ooit in ons land

Drie beklaagden in het grootste kinderpornodossier ooit in ons land, komen meteen op vrije voeten. Child Focus, dat zich burgerlijke partij had gesteld, is dan ook verbolgen over de ‘lakse uitspraak’ in het proces.

De correctionele rechtbank van Dendermonde heeft dinsdag vijf mannen schuldig bevonden in een dossier van kinderporno. De vijf werden beschuldigd van bezit, maken en verspreiden van kinderporno, aanzetten tot kindermisbruik, kindermisbruik en mensenhandel. Ze kregen een effectieve celstraf tussen vijf en zestien jaar.

Een groot deel van die straf hebben de veroordeelden al uitgezeten in voorhechtenis én enkel de helft van de straf moet worden uitgevoerd, zegt Child Focus. de conclusie van de organisatie luidt dan ook: ‘ Met uitzondering van twee kunnen de beklaagden dus binnenkort weer op vrije voeten zijn.’

Child Focus noemt de uitspraak een kaakslag voor alle slachtoffers. ‘Denk aan al het leed dat werd aangericht. Deze slachtoffers zijn getekend voor het leven en, in tegenstelling tot de daders, komen ze er niet zo goedkoop van af. Niet na 5, 6, 7 of 16 jaar (of de helft hiervan bij een mogelijke vervroegde invrijheidstelling), want de kwetsuren dragen ze mee voor de rest van hun leven.’

Volgens Child Focus geeft de rechtbank ‘een compleet fout signaal naar (potentiële) daders én de bevolking’. ‘15 terabyte seksuele misbruikbeelden van minderjarigen. Als u weet dat dit overeenkomt met alle teksten uit vijftien grote universiteitsbibliotheken, dan is de vreselijke realiteit dusdanig dat we moeten spreken over miljoenen foto’s en video’s van weerloze kinderen. Miljoenen misbruikbeelden, van elke categorie (pasgeboren baby’s tot gewelddadige inhoud) en waarvan een groot aandeel nieuw materiaal betreft. Ze werden op kerstmarkten met elkaar uitgewisseld, maar ook via sociale media, privéberichten, chats, teamviewer, het darkweb en andere communicatiemiddelen.’

Child Focus zegt dat de mannen ook meer deden dan enkel materiaal verspreiden: ‘Ze benaderden minderjarigen via sociale media, zetten andere volwassenen aan tot seksueel misbruik van kinderen en maakten zich zelf schuldig aan grof hands-on misbruik waarbij er, naast de gekende, ook veel ongeïdentificeerde slachtoffers te tellen zijn. Maar ook hier bleef het niet bij. Ze maakten zich verder schuldig aan een meedogenloze en georganiseerde kinderhandel, een crimineel netwerk. Zonen werden aan elkaar ‘uitgeleend’ en reisjes geboekt, om ook via deze wegen het misbruik en het maken van de beelden te faciliteren.’

Voorts zegt Child Focus nog dat er weinig of geen schuldbesef is bij de daders, ‘want ze zijn nu eenmaal pedofiel en valt daar niets aan te veranderen of was er geen therapie beschikbaar’.

