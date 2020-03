Nederlands coronacruiseschip op odyssee om passagiers te ontschepen

Een Nederlands cruiseschip dat rond Zuid-Amerika voer, is al dagen op zoek naar een haven om te ontschepen. Omdat er aan boord corona werd vastgesteld en inmiddels vier passagiers zijn overleden, wil niemand het schip ontvangen.

Wie wil De Zaandam laten aanmeren? Dat is de grote vraag waar bijna 1.300 opvarende passagiers mee kampen. Het cruiseschip vertrok op 7 maart vanuit Argentinië voor een reis van twee weken richting Chili toen de coronacrisis uitbrak. Ook de opvarenden werden niet gespaard. Zo’n 130 passagiers meldden zich met griepverschijnselen waarvan er ondertussen al vier overleden.

Florida

Omdat de havens in Chili op slot gingen, moest het schip een andere route zoeken. Via het Panamakanaal zette het koers richting Florida. Ondertussen werden 166 passagiers zonder ziekteverschijnselen overgezet op een zusterschip van de rederij. Voor de anderen zal het nog een lange tocht worden. Staatsgouverneur Ron DeSantis wil de Zaandam niet laten aanmeren in Fort Lauderdale in Florida. Volgens DeSantis kampt de zuidelijke staat zelf met te veel besmettingen waardoor ze de capaciteit mist om buitenlanders op te vangen. Ziekenhuisbedden moeten vooralsnog beschikbaar blijven voor inwoners van Florida. ‘We willen wel medisch personeel sturen, maar dan moet de cruisemaatschappij dat zelf regelen’, zegt de gouverneur aan persbureau Associated Press.