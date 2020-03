Franse modeschool biedt gratis les aan

????In such exceptional circumstances, IFM has decided to offer a second run of its MOOC "Understanding Fashion: from Business to Culture", a 4-week course in English with insights from academics, designers and CEOs. Starting on Monday 30 March. Sign up now for free on Future Learn. ????En cette période exceptionnelle, l'IFM a décidé de mettre à disposition ses contenus pédagogiques et vous propose une 2ème édition de son MOOC "Understanding Fashion: from Business to Culture" avec la participation de Paul Smith, Sidney Toledano @lvmh et d'autres grands noms de la mode. Un cours en ligne de 4 semaines ouvert dès lundi 30 mars. Inscriptions ouvertes et gratuites sur la plateforme Future Learn. link in bio #ifmparis #mooc #fashionschool #restonscheznous #onlinelearning

