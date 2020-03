Arts en politicus Dirk Van Duppen (63) overleden

Dirk Van Duppen, een van de sterkhouders van Geneeskunde voor het Volk, is maandagavond overleden. Dat bevestigt PVDA. Van Duppen leed al een tijd aan kanker.

Van Duppen werd bij het grote publiek bekend als de 'communistische huisarts' (vanwege zijn PVDA-lidmaatschap), een vurig pleitbezorger van Geneeskunde voor het Volk en als bedenker van het kiwi-model. Daarin moesten overheden openbare offertes uitschrijven voor geneesmiddelen en alleen de goedkoopste bieder vergoeden. Van Duppen was zijn leven lang geen fan van de grote farmabedrijven. 'Een ziekenlijk businessmodel', noemde hij het. 'Ik moet erop doorbomen, anders verandert er niets.'

Begin dit jaar stond hij nog op het podium van de Roma om zijn nieuwe en tevens laatste boek voor te stellen: 'Zo verliep de tijd die me toegemeten was.' Van Duppen wist toen al dat hij terminaal was. Vorig jaar werd een agressieve vorm van pancreaskanker bij hem vastgesteld. Maandagavond verloor hij thuis in Deurne de strijd op 63-jarige leeftijd.

