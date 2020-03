Spuwen naar politie voortaan bestraft met 2.400 euro boete (en tot vijf jaar celstraf)

Wie spuwt naar een agent, riskeert daar dezer dagen een zware straf voor te krijgen. De parketten kunnen tot 2.400 euro boete vorderen, en zelfs tot vijf jaar cel. Dat blijkt uit een rondzendbrief van de procureurs-generaal.

Het Antwerpse parket was maandag de eerste die de harde aanpak hanteerde. Een 19-jarige jongeman die zondagmiddag betrapt werd toen hij met enkele vrienden samenschoolde, reageerde geagiteerd en spuwde naar de politie. Hij werd aangehouden en zonder pardon naar de gevangenis gestuurd.

Ook in Aalst spuwde een vrouw bij een controle naar een agent. ‘Ze gebruiken hun speeksel als een wapen’, zeggen agenten, en politiebond VSOA dreigt met een staking als agenten hierom geen mondmaskers mogen dragen.

‘De parketten kunnen alvast strikt optreden’, zegt procureur-generaal Erwin Dernicourt. Wie de richtlijnen van de regering om de coronacrisis te bedwingen niet volgt, riskeert normaal gezien een boete van 250 euro. Maar met een rondzendbrief voorzien de procureurs-generaal dat bij spuwen naar mensen strenger kan worden opgetreden. Overtreders riskeren celstraffen van drie maanden tot twee jaar, en een boete van 400 tot zelfs 2.400 euro.

In Aalst zullen politieagenten deze gezichtsmaskers dragen om zich te beschermen tegen spuwers. Foto: rr

‘We willen het signaal geven dat dit ontoelaatbaar is’, zegt Dernicourt. ‘Gezien de gevolgen die het coronavirus kan hebben, kan dit zeer traumatiserend zijn voor de agent.’

Ook wie enkel luidop schreeuwt dat hij corona heeft, om zo mensen schrik aan te jagen, riskeert dezelfde straf: tot twee jaar cel en 2.400 euro.

Hoesten op groenten

Spuwen, hoesten of niezen op etenswaren in de supermarkt, wordt zelfs nóg strenger bestraft. De spuwer riskeert een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar, en boete van 1.600 euro tot zelfs 16.000 euro. ‘Ook als hij niet besmet blijkt te zijn. Want hij neemt het risico om de gezondheid van iemand te schaden, of zelfs de dood teweeg te brengen. Iemand die bewust anderen probeert te besmetten, zou zelfs nog strenger bestraft kunnen worden. Want je staat dan iemand bewust naar het leven.’